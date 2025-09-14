В 2007 году он был консультантом при создании Континентальной хоккейной лиги

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Боб Гуденау умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Национальная хоккейная лига скорбит о кончине Боба Гуденау, хоккеиста до мозга костей, который был капитаном команды в Гарварде и профессионально играл в Международной хоккейной лиге, после чего работал агентом игроков и исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ в течение 14 лет. Боб был опытным адвокатом и защитником хоккеистов, которых он представлял как агент и как глава ассоциации игроков. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене, детям, а также многочисленным друзьям и поклонникам во всем хоккее", - приводит прес-служба НХЛ заявление комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Гуденау занимал пост главы NHLPA с 1992 по 2005 год. В 2007 году он был консультантом при создании Континентальной хоккейной лиги.