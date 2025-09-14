В Союзе конькобежцев России сообщили, что давно не общаются с чемпионом Игр-2014 Аном

Спортсмен выставил на продажу подаренные за успехи на Олимпиаде апартаменты в Санкт-Петербурге и дом в подмосковном Новогорске

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прямого общения с трехкратным чемпионом Олимпийских игр 2014 года в Сочи шорт-трекистом Виктором Аном у Союза конькобежцев России нет уже давно. Об этом ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

За успехи на Олимпиаде Ану подарили апартаменты в Санкт-Петербурге, а также дом в подмосковном Новогорске. Обе недвижимости он выставил на продажу.

"У нас давно уже с ним общения нет. У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно", - сказал Гуляев.

Южнокореец Ан (Ан Хен Су) является шестикратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира. В 2011 году указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева ему было предоставлено российское гражданство, шорт-трекист также сменил спортивное гражданство с южнокорейского на российское и получил имя Виктор Ан. Помимо трех золотых медалей на Олимпиаде 2014 года, в составе сборной России Ан выиграл две золотые награды чемпионата мира 2014 года и семь - чемпионатов Европы.