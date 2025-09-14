Повестка пока неизвестна

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посетит встречу руководителями всех федераций - членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет 25 сентября в Испании. Об этом Митрофанов рассказал ТАСС.

"25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций - членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна", - сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.