Поединок завершился единогласным решением судей

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американец Теренс Кроуфорд завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей. Поединок посетили 70 482 человека, что стало новым рекордом посещаемости Allegiant Stadium.

Все трое судей отдали победу Кроуфорду - 115:113, 115:113, 116:112.

Первые два раунда прошли в разведке с небольшим количеством точных попаданий, а в третьем раунде Кроуфорд начал действовать активнее и постепенно забирать преимущество. Альварес действовал первым номером, наносил в основном одиночные удары, тогда как американец боксировал более разнообразно и комбинационно, из-за чего его атаки смотрелись эффективнее.

В дальнейшем выяснилось, что даже на излюбленной для Альвареса ближней дистанции Кроуфорд смотрится намного выигрышнее. Он практически перебивал мексиканца в ближнем бою, но сам уходил на дальнюю дистанцию, не забывая об обороне. Также американец переиграл соперника и тактически, блестяще прочитывая его атаки. Американец оказался лучше мексиканца во многих компонентах - скорости, выносливости, подвижности, боксерском интеллекте. И одержал закономерную победу.

37-летний Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Также ему вручен первый в истории перстень WBC абсолютного чемпиона мира.

Кроуфорд по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 42 победы (31 нокаутом). Он является рекордсменом по продолжительности победной серии среди действующих чемпионов мира. Кроуфорд дебютировал в весовой категории до 76,2 кг и стал чемпионом мира в пятой весовой категории. Американец завоевывал пояса по престижным версиям в весах до 61,23 кг, до 63,5 кг, до 66,68 кг и до 69,9 кг. Также он стал абсолютным чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого собрав все пояса престижных версий в весах до 63,5 кг и до 66,68 кг. Кроуфорд стал первым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех.

Кроуфорд с 2018 по 2024 год владел титулом чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг, семь раз его защитив.

$200 млн на двоих

35-летний Альварес не сумел в девятый раз защитить титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA, в седьмой - WBO и в первый - IBF. В прошлом году мексиканец был лишен звания абсолютного чемпиона мира после того, как IBF отобрала у него пояс из-за отказа проводить обязательную защиту против кубинца Вильяма Скулла. Тогда Альварес предпочел встретиться с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой и выиграл решением судей. В мае нынешнего года мексиканец провел бой против Скулла и выиграл решением судей, вернув титул IBF и звание абсолютного чемпиона мира.

Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца теперь 63 победы (39 нокаутом), 3 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

По информации испанской газеты Marca, Альварес за этот бой получит $150 млн, Кроуфорд - $50 млн. Гонорары могут возрасти за счет продажи платных телетрансляций.