Сергей Жбанов дисквалифицирован на четыре года, Артем Писарьков - на шесть лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Регбисты Сергей Жбанов и Артем Писарьков получили в сумме 10 лет дисквалификации за использование одного и того же запрещенного препарата. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

24-летний Жбанов был дисквалифицирован на четыре года после того, как в его допинг-пробе был обнаружены дростанолон и его метаболит. 23-летнего Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и еще одно запрещенное вещество - триметазидин, за которое ранее также была дисквалифицирована фигуристка Камила Валиева.

Дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с июня 2024 года: у Жбанова - с 19 июня, у Писарькова - с 28 июня.

До своего отстранения оба регбиста выступали за клуб "ВВА-Подмосковье".