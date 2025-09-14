После непреднамеренного удара соперника головой в шестом раунде Такада упал на ринг и не смог подняться, его унесли на носилках врачи, которые стали оказывать спортсмену медицинскую помощь

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Японского боксера Юни Такаду унесли с ринга на носилках после того, как он получил непреднамеренный удар головой в лоб от соперника.

Инцидент произошел в японской Нагое во время поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в минимальном весе. Такада проводил бой против соотечественника Рюсэи Мацумото. После удара соперника головой в шестом раунде Такада упал на ринг и не смог подняться, его унесли на носилках врачи, которые стали оказывать спортсмену медицинскую помощь.

Поединок остановили в шестом раунде, победу техническим единогласным решением присудили Мацумото.

В августе стало известно о смерти двух японских боксеров - Сигэтоси Котари и Хиромасы Уракавы, обоим было по 28 лет. Спортсмены получили серьезные травмы, выступая на турнире, проходившем 2 августа в Токио. Боксеры перенесли операции на мозге, но скончались 8 и 9 августа соответственно.

Такаде 27 лет, на его счету 16 побед (из них 6 - нокаутом), 9 поражений и 3 ничьи.