Полузащитника часто спрашивают, вызвали ли его в сборную

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В клубе Североамериканской футбольной лиги "Атланта" часто интересуются у полузащитника Алексея Миранчука насчет вызова в сборную России. Об этом Миранчук рассказал ТАСС.

"Честно, в "Атланте" касательно сборной России меня спрашивают, вызвали меня или нет на предстоящий сбор. Такой частый вопрос. В остальном все видят, следят, читают всю информацию. Поэтому в целом много вопросов про сборную России не задают", - сказал Миранчук.

В сентябре Миранчук провел сбор с командой России, он принял участие в товарищеском матче против сборной Катара (4:1), отличившись забитым мячом.