На прощание с ним пришли сотни человек

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 14 сентября. / ТАСС/. Похороны олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина прошли в станице Новотроицкой на Ставрополье, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прощания с олимпийским чемпионом состоялась в здании центра культуры в поселке Солнечнодольск, в котором родился и жил спортсмен. На прощание с Чемеркиным пришли сотни человек.

Отпевание было совершено в храме станицы Новотроицкой. Похоронили спортсмена на центральном кладбище станицы рядом с его родными. Гражданский митинг завершился исполнением гимна РФ военным оркестром и оружейными залпами.

Андрей Чемеркин умер 12 сентября. Ему было 53 года. Ранее личный тренер спортсмена Владимир Книга сообщил ТАСС, что, предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Чемеркин выиграл олимпийское золото в 1996 году в весовой категории свыше 108 кг, в 2000 году он стал бронзовым призером Олимпиады. Также на его счету четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, по две золотые и серебряные медали чемпионатов Европы. За время карьеры он восемь раз обновлял рекорды мира, в 1997 году был признан лучшим спортсменом России. Награжден орденом Мужества в 1997 году.