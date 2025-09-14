Умер экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон

Британскому спортсмену было 47 лет

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Боксер был найден мертвым в своем доме в Манчестере. Полиция подтвердила факт обнаружения тела и заявила, что не рассматривает смерть Хаттона как подозрительную. Отмечается, что ранее Хаттон сообщал о своих проблемах с психическим здоровьем и наркозависимостью.

Хаттон был чемпионом мира в первой полусредней категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также он был чемпионом мира в полусредней категории по версиям WBA и IBO. В 48 боях он одержал 45 побед, 32 из которых - нокаутом. 2 декабря Хаттон должен был провести бой с представителем ОАЭ Эйсой Аль-Дахом в Дубае.

В 2005 году Хаттон победил Константина Цзю в бою за титул IBF в первом полусреднем весе. Для Цзю этот бой стал последним в карьере.