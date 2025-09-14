Японец Иноуэ в пятый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

В 12-раундовом поединке он победила Муроджона Ахмадалиева из Узбекистана решением судей

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нагое, он выиграл у Муроджона Ахмадалиева из Узбекистана решением судей.

Все трое судей отдали победу хозяину ринга с подавляющим преимуществом - 118:110, 117:111, 118:110.

Иноуэ доминировал на ринге на протяжении практически всего боя. Ахмадалиев пытался выцеливать соперника и поймать на нокаутирующий удар, но тот был лучше во всех компонентах - быстрее, подвижнее, активнее и сильнее в ударах. У Ахмадалиева мало что получалось в атаке, но удары изредка все-таки достигали цели. На последних секундах боксеру из Узбекистана удался жесткий удар, но этого не хватило для победы.

Иноуэ в шестой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации и в пятый - пояса Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации. Он в пятый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 55,22 кг. В послужном списке 32-летнего японца теперь 31 победа и ни одного поражения.

Японец в 2023 году стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории, ранее он объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг. Иноуэ стал вторым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. Первым этого достижения добился американец Теренс Кроуфорд - в весовых категориях до 63,5 кг и до 66,68 кг. В воскресенье Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса решением судей и стал первым в истории боксером, который добился звания абсолютного чемпиона мира в трех весах. По три пояса чемпиона мира по престижным версиям завоевывал американец Эвандер Холифилд в весовой категории до 90,71 кг и в супертяжелом весе.

Всего Иноуэ становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 48,99 кг, до 52,16 кг, до 53,52 и до 55,22 кг. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

Вошел в историю бокса Узбекистана

30-летний Ахмадалиев потерпел второе поражение в карьере при 14 победах (11 нокаутом). В 2020 году он завоевал титулы чемпиона мира IBF и WBA, став первым боксером из Узбекистана, объединившим два или более пояса чемпиона мира. Ахмадалиев провел три защиты и расстался с двумя титулами в 2023 году, проиграв филипинцу Марлону Тапалесу решением судей. В декабре 2023 года узбекистанский боксер стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA, а в декабре 2024-го - временным чемпионом мира WBA.