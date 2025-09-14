Спортсменка показала результат 13,533 балла

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном турнире россиянка Ангелина Мельникова заняла пятое место на международном турнире в Париже в опорном прыжке.

Средний результат спортсменки из России за две попытки составил 13,533 балла. За первую попытку Мельникова получила 14,033 балла, за вторую - 12,633 балла. Первое место заняла британка Эбигейл Мартин (средняя оценка 14,016 балла). Второй стала немка Карина Шёнмайер (14,000), третьей - Карла Навас из Панамы (13,883). Позднее в воскресенье Мельникова поборется за медали в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

Турнир в Париже стал для Мельниковой первым под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в команде.

Российская спортсменка выступает на турнире в нейтральном статусе.