САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 0:2 проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе победителей голы забили Иван Олейников (75-я минута) и Владимир Игнатенко (85).
"Сочи" провел первый матч под руководством бывшего главного тренера самарской команды Игоря Осинькина, который сменил Роберта Морено. Испанец тренировал команду с декабря 2023 года. С июля 2020 года Осинькин возглавлял "Крылья Советов" и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет.
"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, набрав одно очко в восьми играх.
Следующий матч в РПЛ "Крылья Советов" проведут в гостях с московским "Спартаком" 21 сентября, сочинская команда сыграет дома с ЦСКА 22 сентября.
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Локомотив"
8
4
4
0
16
19
12
7
3
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
4
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
5
"Рубин"
8
4
2
2
14
11
12
-1
6
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
7
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
8
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
9
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
10
"Ахмат"
8
2
3
3
9
9
10
-1
11
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
12
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
13
"Пари НН"
8
2
0
6
6
7
15
-8
14
"Акрон"
8
1
3
4
6
10
12
-2
15
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17