Самарский клуб победил на своем поле со счетом 2:0

САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 0:2 проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе победителей голы забили Иван Олейников (75-я минута) и Владимир Игнатенко (85).

"Сочи" провел первый матч под руководством бывшего главного тренера самарской команды Игоря Осинькина, который сменил Роберта Морено. Испанец тренировал команду с декабря 2023 года. С июля 2020 года Осинькин возглавлял "Крылья Советов" и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет.

"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, набрав одно очко в восьми играх.

Следующий матч в РПЛ "Крылья Советов" проведут в гостях с московским "Спартаком" 21 сентября, сочинская команда сыграет дома с ЦСКА 22 сентября.