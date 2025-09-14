Сборная России осенью может провести товарищеские матчи против клубов Единой лиги ВТБ

По словам главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, у женской национальной команды запланирован матч с одной из крепких европейских сборных

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу может сыграть товарищеские матчи против клубов Единой лиги ВТБ в осенние окна. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Мужская национальная сборная играть против других сборных, по всей вероятности, не будет. Будут сборы для ближайшего резерва. Может быть, сыграют против какого-то из клубов - "Самара", МБА. Посмотрим, кто будет готов. А вот у женской национальной команды намечена игра против одной из очень крепких европейских стран. Уже начали работать над документами. Посмотрим, как все получится", - сказал Кириленко.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига.