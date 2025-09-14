Президент Российской федерации баскетбола отметил, что турнир помогает оставаться в хорошей физической форме

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первенство России среди ветеранов является важным соревнованием, поскольку позволяет экс-профессионалам и любителям оставаться в хорошей физической форме. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Команда из Ростова-на-Дону "Барс" стала победителем первенства России среди баскетболистов старше 60 лет. Всего в турнире приняли участие более 80 ветеранов баскетбола из разных городов страны.

"Ставка на серебро" - как раз тот турнир, который помогает экс-профессионалам и любителям оставаться в хорошей физической форме и поддерживать свои силы, - сказал ТАСС Кириленко. - Самое интересное в том, что наши ветераны баскетбола иногда завоевывали медали более высокого уровня, чем даже основная команда. В составе команд были призеры чемпионатов Европы, мира и Олимпиад. Александр Потапов вообще в свое время играл против Сергея Белова, Арвидаса Сабониса, Римаса Куртинайтиса еще в Спартакиаде народов СССР".