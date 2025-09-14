Организаторы чемпионата мира по борьбе запустили перед финалами видео схваток Садулаева

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по борьбе в Загребе запустили перед первыми финалами турнира ролики со схватками двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.
Россиянин пропускает турнир из-за проблем с визой. Борца заменит серебряный призер чемпионата России Магомед Курбанов. Победителем чемпионата страны в июне стал Садулаев.
Садулаеву 29 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, также он шесть раз становился чемпионом мира и четыре раза - чемпионом Европы.