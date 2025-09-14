МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6 931 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Рожков (28-я минута), Егор Виноградов (32), Сергей Гончарук (59) и Кирилл Воронин (64). У проигравших отличились Никита Коростелев (11, 46) и Иван Морозов (21).
"Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. Красно-белые набрали 3 очка и занимают 9-е место в Западной конференции. "Торпедо" одержало четвертую победу подряд и остается единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Нижегородцы набрали 8 очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с "Сочи", "Спартак" в гостях встретится с московским ЦСКА. Игры пройдут 16 сентября.
В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:4 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив", ЦСКА победил череповецкую "Северсталь" (2:1), магнитогорский "Металлург" оказался сильнее казанского "Ак Барса" (6:3), петербургский СКА разгромил тольяттинскую "Ладу" (6:1), челябинский "Трактор" в овертайме обыграл "Сочи" (4:3).
1
"Торпедо"
4
2
2
0
0
0
0
0
15-11
8
2
ЦСКА
4
3
0
0
0
0
0
1
9-5
6
3
"Шанхай Дрэгонс"
3
2
0
0
1
0
0
0
14-9
5
4
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
5
"Сочи"
4
1
0
1
0
1
0
1
11-10
5
6
"Локомотив"
4
1
0
1
0
1
0
1
11-11
5
7
"Динамо" Мн
3
2
0
0
0
0
0
1
9-5
4
8
"Северсталь"
4
2
0
0
0
0
0
2
9-7
4
9
"Спартак"
4
1
0
0
0
1
0
2
8-12
3
10
"Динамо" М
4
0
0
1
1
0
0
2
10-17
3
11
"Лада"
3
1
0
0
0
0
0
2
8-13
2
1
"Трактор"
5
1
1
0
1
1
0
1
14-17
6
2
"Металлург"
4
1
0
1
1
1
0
0
13-11
6
3
"Автомобилист"
3
2
0
0
0
0
0
1
13-8
4
4
"Авангард"
3
2
0
0
0
0
0
1
10-7
4
5
"Нефтехимик"
4
1
1
0
0
0
0
2
12-16
4
6
"Барыс"
3
0
1
1
0
0
0
1
9-9
4
7
"Амур"
3
1
0
0
1
0
0
1
6-6
3
8
"Ак Барс"
4
1
0
0
1
0
0
2
11-17
3
9
"Адмирал"
3
0
0
1
1
0
0
1
5-6
3
10
"Салават Юлаев"
3
0
1
0
0
0
0
2
7-10
2
11
"Сибирь"
2
0
0
1
0
0
0
1
2-3
2