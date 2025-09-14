Красно-белые проиграли дома в овертайме "Торпедо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6 931 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Рожков (28-я минута), Егор Виноградов (32), Сергей Гончарук (59) и Кирилл Воронин (64). У проигравших отличились Никита Коростелев (11, 46) и Иван Морозов (21).

"Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. Красно-белые набрали 3 очка и занимают 9-е место в Западной конференции. "Торпедо" одержало четвертую победу подряд и остается единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Нижегородцы набрали 8 очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с "Сочи", "Спартак" в гостях встретится с московским ЦСКА. Игры пройдут 16 сентября.

В других матчах воскресенья нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:4 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив", ЦСКА победил череповецкую "Северсталь" (2:1), магнитогорский "Металлург" оказался сильнее казанского "Ак Барса" (6:3), петербургский СКА разгромил тольяттинскую "Ладу" (6:1), челябинский "Трактор" в овертайме обыграл "Сочи" (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 4 2 2 0 0 0 0 0 15-11 8 2 ЦСКА 4 3 0 0 0 0 0 1 9-5 6 3 "Шанхай Дрэгонс" 3 2 0 0 1 0 0 0 14-9 5 4 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 5 "Сочи" 4 1 0 1 0 1 0 1 11-10 5 6 "Локомотив" 4 1 0 1 0 1 0 1 11-11 5 7 "Динамо" Мн 3 2 0 0 0 0 0 1 9-5 4 8 "Северсталь" 4 2 0 0 0 0 0 2 9-7 4 9 "Спартак" 4 1 0 0 0 1 0 2 8-12 3 10 "Динамо" М 4 0 0 1 1 0 0 2 10-17 3 11 "Лада" 3 1 0 0 0 0 0 2 8-13 2