ТАСС, 14 сентября. Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Загребе.

В решающем поединке россиянин победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана.

Угуеву 30 лет. Он является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В этом же весе спортсмен дважды становился чемпионом мира. Он стал первым россиянином, который выиграл медаль на чемпионате мира - 2025.

Турнир в Загребе завершится 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.