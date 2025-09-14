Встреча завершилась со счетом 3:0

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:0 одержали победу над "Манчестер Юнайтед" в матче четвертого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Этихад".

В составе "Манчестер Сити" отличились Фил Фоден (18-я минута) и Эрлинг Холанд (53, 68).

"Манчестер Сити" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 6 очков. "Манчестер Юнайтед" располагается на 14-й строчке, в активе команды 4 очка.

В следующем туре "Манчестер Сити" 21 сентября на выезде сыграет с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" 20 сентября примет "Челси". Кроме того, на следующей неделе "Манчестер Сити" проведет первый матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", встреча пройдет в Манчестере 18 сентября.