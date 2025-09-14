Встреча завершилась со счетом 1:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Мяч на 7-й минуте забил воспитанник ЦСКА Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером - на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

"Ростов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на 4-й строчке, в активе команды 15 очков.

В следующем туре "Ростов" 21 сентября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", ЦСКА 22 сентября в гостях встретится с "Сочи". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Ростов" 18 сентября в Москве сыграет со "Спартаком", ЦСКА в тот же день примет калининградскую "Балтику".