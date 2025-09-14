РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
Мяч на 7-й минуте забил воспитанник ЦСКА Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдевятером - на 43-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.
"Ростов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и располагается на 4-й строчке, в активе команды 15 очков.
В следующем туре "Ростов" 21 сентября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", ЦСКА 22 сентября в гостях встретится с "Сочи". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Ростов" 18 сентября в Москве сыграет со "Спартаком", ЦСКА в тот же день примет калининградскую "Балтику".
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
3
"Локомотив"
8
4
4
0
16
19
12
7
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Рубин"
8
4
2
2
14
11
12
-1
6
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
7
"Крылья Советов"
8
3
3
2
12
13
14
-1
8
"Спартак"
8
3
3
2
12
12
13
-1
9
"Динамо" М
8
2
3
3
9
9
9
0
10
"Ахмат"
8
2
3
3
9
9
10
-1
11
"Ростов"
8
2
2
4
8
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
13
"Оренбург"
8
1
4
3
7
10
13
-3
14
"Пари НН"
8
2
0
6
6
7
15
-8
15
"Акрон"
8
1
3
4
6
10
12
-2
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17