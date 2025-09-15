Габриэле Коттини было 39 лет

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался в возрасте 39 лет, получив травмы в аварии во время гонки. Об этом сообщает Итальянская федерация мотоциклетного спорта.

Коттини попал в аварию во время гонки Dunlop Cup 600 на трассе "Кремона". Итальянскому мотогонщику оказали экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.

"В знак траура после гонок не было празднования на подиуме. Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.