Лидерство удерживает Арина Соболенко из Белоруссии

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Андреева не выступала на турнирах. Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко, второй идет Ига Свёнтек из Польши, третьей - американка Коко Гауфф.

Также в первую сотню рейтинга из россиянок входят Екатерина Александрова (11-е место), Диана Шнайдер (19), Вероника Кудерметова (27), Анна Калинская (31), Анастасия Павлюченкова (52), Анастасия Потапова (58), Полина Кудерметова (65), Анна Блинкова (71), Анастасия Захарова (79), Камилла Рахимова (90).