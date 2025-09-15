Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус почти 500 гребцам из России и Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) в августе присвоила нейтральный статус 15 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нейтральный статус получили Марина Чувалова, Анжела Головина, Ольга Гудова, Илья Карюхин, Мария Харитонова, Валерия Козленина, Виталий Кутайцев, Инна Кузенкова, Кира Папмейн, Анастасия Поморина, Геннадий Секисов, Михаил Сорокин, Денис и Максим Васильевы, а также Андрей Витков.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус почти 500 гребцам из России и Белоруссии.

Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.