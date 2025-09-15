Россиянка не опустится ниже второго места по итогам турнира Grand Swiss

ТАСС, 15 сентября. Российская шахматистка Екатерина Лагно обеспечила себе участие в турнире претенденток по итогам турнира Grand Swiss в Самарканде.

В заключительной партии Лагно сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой из Азербайджана и набрала 8 очков, обеспечив себе место не ниже второго, которое дает право на участие в турнире претенденток.

Лагно 35 лет, она стала победительницей чемпионата мира по блицу в 2018 и 2019 годах, а также выигрывала мировое первенство по рапиду в 2014 году, когда представляла Украину.

Турнир Grand Swiss проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. Занявшие первое и второе места шахматистки получают право сыграть на турнире претенденток, который пройдет в 2026 году. Ранее путевку на турнир завоевала россиянка Александра Горячкина. Победительница турнира претенденток сыграет в матче за звание чемпионки мира с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.