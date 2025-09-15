Игра Лиги чемпионов состоится 30 сентября в Алма-Ате на Центральном стадионе, который вмещает 23,8 тыс. зрителей

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" из Алма-Аты и мадридским "Реалом" начнется 23 сентября. Продавать будут не более двух билетов в одни руки, сообщила пресс-служба казахстанского футбольного клуба.

Для покупки необходимо указать паспортные данные или казахстанский индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Указанная на билетах информация будет проверяться при входе на стадион. Ранее полиция Казахстана предупредила о риске мошенничества при покупке билетов на матч.

Игра пройдет 30 сентября на Центральном стадионе, который вмещает 23,8 тыс. зрителей. "Кайрат" впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году.