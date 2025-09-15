КХЛ определила лучших игроков первой недели нового сезона

Ими стали вратарь Патрик Рибар, защитник Иоаннис Калдис, нападающий Сергей Гончарук и новичок Матвей Поляков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Голкипер китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рибар признан лучшим вратарем первой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2025/26.

"Шанхай Дрэгонс" с Рибаром в воротах одержал две победы в трех матчах, голкипер отразил 92,92% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан канадец Иоаннис Калдис из череповецкой "Северстали", набравший 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в 4 матчах. Лучшим нападающим признан форвард нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарчук, в активе которого 6 (3+3) очков.

Лучшим новичком стал 21-летний форвард петербургского СКА Матчей Поляков, который забросил шайбу и сделал результативную передачу в четырех играх.