Спортсменка в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в результате камнепада, будет эвакуировано с гор Пакистана. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

О смерти биатлонистки стало известно 30 июля. 31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее напарница вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь утром 29 июля. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада.

Ранее сообщалось, что Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.