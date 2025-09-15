В Италии грузовик насмерть сбил 15-летнюю фигуристку

Спортсменка переходила дорогу по пешеходному переходу, однако водитель грузовика не успел затормозить

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Итальянская фигуристка Матильда Феррари погибла в возрасте 15 лет, попав под колеса грузовика. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, фигуристка утром 15 сентября переходила дорогу по пешеходному переходу в коммуне Джустино, водитель грузовика двигался на зеленый сигнал светофора и не успел затормозить. На место оперативно прибыли врачи, однако травмы оказались слишком серьезными, смерть спортсменки была констатирована на месте.

В августе прошлого года фигуристка завоевала бронзу в финале Кубка Италии.