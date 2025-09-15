Bild: спасатели не будут эвакуировать с гор тело погибшей биатлонистки Дальмайер

Группа экспертов изучала возможность эвакуации тела спортсменки, однако отказалась от этой идеи

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели приняли решение не эвакуировать с гор Пакистана тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в результате камнепада. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, группа экспертов изучала возможность эвакуации тела спортсменки, однако отказалась от этой идеи. "На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано", - отмечается в сообщении, которое цитирует Bild. Причина подобного решения не объясняется. В спасательной операции, как указывает газета, принимал участие баварский альпинист мирового класса Томас Хубер.

О смерти биатлонистки стало известно 30 июля. 31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее напарница вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь утром 29 июля. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада.

Ранее сообщалось, что Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.