Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предложение ограничить использование иностранной музыки на российских спортивных мероприятиях - глупость, идею уже пытались воплотить, но потом отменили. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на тот факт, что на российских турнирах звучит преимущественно зарубежная музыка, и высказал мнение, что мероприятия могут стать площадкой для поддержки российских исполнителей.

"Если у Думы нет других вопросов, решение которых могло бы улучшить жизнь российского народа, то пусть занимаются нашей музыкой. Только музыкой они еще не занимались. И, кстати, чтобы они знали - это уже было, и потом это решение отменили. Глупостями не надо заниматься", - заявила Тарасова.