Португальца отправили в отставку после ничьей и поражения в первых двух турах чемпионата Греции

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" португалец Руй Витория отправлен в отставку с аналогичной должности в греческом "Панатинаикосе". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Спасибо, Руй. Желаем тебе всего наилучшего в новой главе", - говорится в заявлении клуба.

Витория возглавил "Панатинаикос" в октябре 2024 года и занял с клубом второе место в чемпионате страны сезона-2024/25. В нынешнем сезоне команда начала чемпионат с ничьей с "Левадиакосом" (1:1) и поражения от "Кифисии" (2:3).

Витория тренировал "Спартак" с мая по декабрь 2021 года. Под руководством тренера красно-белые впервые в своей истории вышли из группы Лиги Европы, обойдя итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". В Мир - Российской премьер-лиге команда за 18 игр набрала 23 очка и заняла промежуточное девятое место.

Витории 55 лет, специалист дважды выигрывал чемпионат Португалии, возглавляя "Бенфику" (2016, 2017). Также тренер приводил к чемпионству "Ан-Наср" из Саудовской Аравии (2019).