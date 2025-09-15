В организации отметили, что в предстоящем конгрессе примут участие представители национальных федераций России, Палестины, Израиля и Украины

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) в преддверии ежегодного конгресса организации призвал к диалогу и миру, отметив, что спорт должен объединять, а не разъединять. Об этом говорится в заявлении пресс-службы UCI.

Конгресс пройдет 25 сентября в Руанде.

"В преддверии нашего ежегодного конгресса, который состоится на следующей неделе и в котором примут участие представители национальных федераций России, Палестины, Израиля и Украины, мы вновь подтверждаем наш неизменный призыв к диалогу и миру. Спорт должен объединять, а не разъединять", - говорится в заявлении пресс-службы UCI.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Российские тренеры и специалисты, которые планируют сопровождать своих спортсменов на крупных международных стартах, также должны сначала получить от UCI нейтральные статусы.