Тренер был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев (ISU) на олимпийский квалификационный турнир фигуристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Ранее Глейхенгауз на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал пост, в котором сообщил, что Красноярск является его последней остановкой. В Красноярске российские фигуристы проводили сборы.

"Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU", - сообщили в пресс-службе организации.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян тренируется в группе Тутберидзе.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.