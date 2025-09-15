Спортсменку во время велосипедной прогулки насмерть сбил грузовик

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в возрасте 23 лет во время велосипедной прогулки в результате ДТП в Зальцбурге. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai News.

Сообщается, что спортсменку на велосипеде сбил грузовик. Авария произошла на оживленном перекрестке города. Австрийские власти проводят расследование, чтобы установить обстоятельства аварии. Водитель грузовика прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

"Выражаю искренние соболезнования семье Гайзер. Это большая утрата, в том числе и для мира спорта", - отметил Андреас Юнгсманн, мэр итальянского города Брессаноне, в котором родилась Гайзер.

Гайзер позднее переехала в Зальцбург, где выступала за Австрию в составе клуба фигурного катания Eis Team Salzburg, в том числе на национальных чемпионатах.