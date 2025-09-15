Соревнования стали первыми за три года под эгидой Международной федерации гимнастики, в которых выступала российская спортсменка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Ангелина Мельникова вернулась в Москву из Парижа, где выступила на этапе Кубка вызова, передает корр. ТАСС.

Вместе с Мельниковой прилетели ее тренер Константин Плужников и судья международной категории Елена Редьянова.

На этапе Кубка вызова в Париже Мельникова победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке, не сумев отобраться только в финал упражнений на брусьях после падения.

