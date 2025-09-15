За последние два года игрок перенес несколько операций на колене, из-за чего пропустил большую часть сезона-2023/24 и полностью сезон-2024/25

ТАСС, 16 сентября. Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Франции Самуэль Умтити завершил карьеру. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"После напряженной карьеры, в которой были взлеты и падения, сейчас самое время попрощаться. Я отдал все со страстью и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми мне довелось общаться", - написал Умтити.

За последние два года игрок перенес несколько операций на колене, из-за чего пропустил большую часть сезона-2023/24 и полностью сезон-2024/25.

Умтити 31 год, в составе "Барселоны" он дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Кубка Испании и дважды обладателем Суперкубка Испании. Также он является чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции в составе "Лиона".

В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года в России и стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы - 2016.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.