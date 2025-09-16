Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа заплыва через Босфор, но на финише он не появился

СТАМБУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова будет требовать компенсации в суде. Об этом ТАСС сообщила мать Свечникова Галина Свечникова.

"Адвокат в Турции занимается подготовкой иска. Будем требовать компенсации, но всех подробностей раскрыть пока не можем", - сказала Свечникова.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.