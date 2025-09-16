В университете отметили, что преподавательская деятельность специалиста обогатит вуз уникальными методиками

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России и Узбекистана Ирина Винер с этого года работает на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ирина Александровна - легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками", - приводится в сообщении комментарий ректора РГСУ Андрея Хазина.

Под руководством Винер российские гимнастки завоевали 51 медаль Олимпийских игр, 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

"Я рада, что Российский государственный социальный университет предоставил возможность поделиться многолетним опытом тренерской работы, - приводится в сообщении комментарий Винер. - Не только характер и воля создают тренера. Современная спортивная индустрия нуждается в профессионалах своего дела, обладающих набором специализированных компетенций, способных дополнять классические методики работы со спортсменами инновационными подходами и решениями. Такие ценные кадры и будем готовить для российского спорта, ведь они сейчас очень востребованы как в детско-юношеском, массовом спорте, так и в спорте высших достижений".