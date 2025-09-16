Ранее специалист обвинялся в том, что способствовал появлению допинга у игроков "Толпара"

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Апелляционная инстанция Октябрьского районного суда Уфы признала правомерным решение о снятии судимости с тренера клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар" Игоря Загретдинова. Об этом ТАСС сообщил источник.

26 декабря 2024 года мировой судья судебного участка по Октябрьскому району Уфы вынес решение об отстранении Загретдинова от деятельности на год и штрафе на 800 тыс. рублей в связи с обвинением специалиста в том, что тот способствовал появлению допинга у игроков "Толпара". Загретдинов позднее подал апелляцию на решение суда. В марте Октябрьский районный суд отменил приговор. 3 сентября дело было рассмотрено в апелляционной инстанции.

"Загретдинов освобожден от наказания полностью согласно решению апелляционной инстанции. Согласно статье 86 Уголовного кодекса РФ он не является в настоящий момент судимым, - сообщил источник. - Решение было принято по причине того, что прошли сроки давности по уголовной ответственности. Никаких препятствий для его возвращения к хоккейной деятельности нет".

В пресс-службе "Салавата Юлаева", в системе которого находится "Толпар", сообщили ТАСС, что ситуация с Загретдиновым не касается клубных дел. И у клуба нет информации, что происходит вокруг ситуации с тренером.

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний. В конце февраля 2024 года семь игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на год. В июле того же года стало известно, что мельдоний был обнаружен в пробах еще 10 игроков "Толпара". Позднее Российское антидопинговое агентство сняло временное отстранение с хоккеистов.