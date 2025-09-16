Франциска Дозе назвала давление соцсетей одной из причин срывов россиянина во время матчей

ТАСС, 16 сентября. Давление соцсетей не должно служить оправданием поведения российского теннисиста Даниила Медведева на прошедшем Открытом чемпионате США. Такое мнение порталу Puntodebreak высказала спортивный психолог Франциска Дозе, проработавшая с Медведевым четыре года.

"Мы страдаем от этого пагубного давления социальных сетей, где все дозволено за ширмой, за анонимностью, и где люди говорят: "Даниил это, Даниил то", - сказала она. - Они почти ничего не знают о Данииле, у них есть только доступ к фактам, связанным с матчем. Я говорю не в строгую защиту Даниила, а скорее призываю ко всем быть осторожнее в своих публичных выступлениях, когда они не знают, о чем или о ком говорят".

Медведев в первом круге Открытого чемпионата США проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. После игры россиянин разбил свою ракетку, ему был назначен штраф в $42,5 тыс.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.