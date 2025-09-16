ТАСС, 16 сентября. Давление соцсетей не должно служить оправданием поведения российского теннисиста Даниила Медведева на прошедшем Открытом чемпионате США. Такое мнение порталу Puntodebreak высказала спортивный психолог Франциска Дозе, проработавшая с Медведевым четыре года.
"Мы страдаем от этого пагубного давления социальных сетей, где все дозволено за ширмой, за анонимностью, и где люди говорят: "Даниил это, Даниил то", - сказала она. - Они почти ничего не знают о Данииле, у них есть только доступ к фактам, связанным с матчем. Я говорю не в строгую защиту Даниила, а скорее призываю ко всем быть осторожнее в своих публичных выступлениях, когда они не знают, о чем или о ком говорят".
Медведев в первом круге Открытого чемпионата США проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. После игры россиянин разбил свою ракетку, ему был назначен штраф в $42,5 тыс.
Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.