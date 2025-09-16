Соревнования пройдут 19-21 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко отправится вместе с фигуристом в Пекин на отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Дайнеко летит с Петром в Пекин", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев на олимпийский квалификационный турнир.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян, которая тренируется в группе Тутберидзе, и Гуменник.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.