Весной спортсмен перенес операцию на позвоночнике

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Москве. Об этом ТАСС рассказал менеджер бойца Ваха Шанхоев.

Емельяненко весной перенес операцию на позвоночнике. Боец рассказывал, что из-за проблем со спиной он потерял возможность ходить.

"Александр проходит реабилитацию в Москве. Он думал, что может потребоваться еще одна операция, но проконсультировался с врачами. И ему сказали, что нужна только правильная реабилитация", - сказал собеседник агентства.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.