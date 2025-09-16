Инцидент произошел 13 сентября, после падения спортсмена ввели в искусственную кому

ТАСС, 16 сентября. Итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет в одной из клиник Чили от травм, полученных после падения на тренировке. Об этом сообщает агентство Rai.

Спортсмен не смог оправиться от последствий черепно-мозговой травмы и вызванного ею отека мозга. Инцидент произошел 13 сентября на трассе Ла Парва, в 50 км от Сантьяго. Францозо неудачно совершил первый прыжок, в результате чего его отбросило к ограждению. Он пролетел два ряда сеток и ударился об ограждение, расположенное в 6-7 метрах от соревновательной дорожки.

Францозо был доставлен в больницу на вертолете, его поместили в отделение интенсивной терапии и ввели в состояние искусственной комы, но организм спортсмена не справился с травмами.

16 сентярбя Францозо исполнилось бы 26 лет, его лучшим результатом в общем рейтинге Кубка мира было 154-е место в 2025 году. Лучший результат в Кубке европейских чемпионов - 28-е место в общем зачете 2022 года, он побеждал на этапе соревнований в швейцарском Зинале.