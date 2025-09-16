Парламентарий убежден, что это не скажется на выступлении российских спортсменов в отборе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Недопуск тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза на квалификационный турнир фигуристов на Олимпиаду 2026 года является давлением на российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора Международного союза конькобежцев (ISU) на олимпийский квалификационный турнир фигуристов.

"Это давление на наших спортсменов, - сказал Свищев. - То со СМИ запрещают общаться, то тренеров не пускают. За эти годы такая практика уже, к сожалению, стала стабильной со стороны некоторых федераций. Но я убежден, что высокий уровень наших спортсменов позволяет рассчитывать на результат в любых условиях".

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян тренируется в группе Тутберидзе.