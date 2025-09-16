Гимнастка Мельникова не испытывала негатива со стороны соперниц на турнире в Париже

Спортсменка впервые за почти четыре года выступила на международном турнире

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Соперницы не проявляли негатива в адрес россиянки Ангелины Мельниковой на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже. Об этом Мельникова рассказала ТАСС.

На этапе Кубка вызова в Париже Мельникова победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке, не сумев отобраться только в финал упражнений на брусьях. Это стало первым выступлением россиянки на турнире под эгидой FIG за почти четыре года.

"Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением, никакого негатива по отношению ко мне не было, - сказала Мельникова. - Мне было приятно, что удалось выступить на той арене, на которой проходили Олимпийские игры. Она очень красивая, для меня это было символично".

Следующим крупным стартом для российских гимнастов станет чемпионат мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября.