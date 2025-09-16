Канарские острова не примут "Вуэльту" в 2026 году в случае участия израильской команды

Гонка 2025 года ознаменовалась рядом протестов

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Канарские острова не примут этапы многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" 2026 года, если там будет участвовать команда Israel Premier Tech. Об этом газете AS заявил президент Кабильдо Гран-Канарии Антонио Моралес.

Несколько этапов "Вуэльты" 2026 года планировалось провести на Канарских островах.

"Должен с абсолютной уверенностью сказать, что если среди участников будет израильская команда, то нет (проведение этапов исключено - прим. ТАСС), - сказал Моралес. - Гран-Канария не желает обелять геноцид и израильский имидж спортивными или какими-либо другими средствами. Посмотрим, что произойдет в ближайшие месяцы, но, конечно, с участием Израиля Гран-Канария не будет принимать "Вуэльту Испании".

"Решение о том, могут ли они участвовать в мероприятиях, остается за Международным союзом велосипедистов или даже Международным олимпийским комитетом. Пока им не запрещено участвовать ни в одном виде спорта. "Вуэльта" станет поворотным моментом", - добавил он.

3 сентября велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа "Вуэльты" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Организаторы приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша. Дистанция 16-го этапа была сокращена на 8 км из-за участников акции протеста, перекрывших дорогу к финишу. Протесты были обусловлены участием в велогонке команды Israel Premier Tech. По ходу многодневки команду попросили убрать из названия слово "Израиль".

14 сентября во время финального этапа "Вуэльты" в Мадриде прошла акция протеста, завершившаяся беспорядками. Недалеко от финишной черты группа манифестантов начала пинать защитные ограждения. В результате полиция применила силу против участников митинга, пострадали более 20 стражей порядка.

"Вуэльта" впервые прошла в 1960 году. Многодневка является одним из трех гранд-туров наряду с "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". В 2007 году победителем "Вуэльты" стал россиянин Денис Меньшов.