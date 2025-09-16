Квалификация к Олимпийским играм пройдет 19-21 сентября

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян готова к квалификационным соревнованиям в Пекине. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

С 19 по 21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

"Психологическое состояние спортсменов, которые готовятся к турниру, сложно описать конкретным словом. На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях [в Пекине]", - сказал Коган.

По его словам, сборы в Красноярске прошли плодотворно. "В сборах принимала участие основная спортсменка, которая заявлена на Олимпийские игры, - Аделия Петросян и первая запасная Алина Горбачева. Вы знаете, расписание в Пекине составлено таким образом, что соревнования начнутся по московскому времени в 5 часов утра, соответственно, тренировка будет заканчиваться к часу ночи по Москве. Поэтому мы сделали этот сбор в Красноярске, чтобы адаптироваться ко времени. Такие мероприятия для нас становятся традиционными. Мы тут готовились к Олимпийским играм в Пекине, и это все опробовано", - пояснил Коган.

Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.