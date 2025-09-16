"Спартак" обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с "Динамо"

Встреча прошла 13 сентября и завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам гостевого матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Спартак" требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом "Динамо", а также два нарушения в штрафной площади "Динамо" на форварде "Спартака" Ливае Гарсии на 46-й минуте - со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.

Матч "Динамо" - "Спартак" прошел 13 сентября на "ВТБ-Арене" и завершился со счетом 2:2.