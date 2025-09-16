В ФНЛ начали разбирательство по драке в матче "Родина" - "Факел"

После игры Первой лиги на поле произошла массовая потасовка

ТАСС, 16 сентября. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил о начале разбирательства по факту массовой драки после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между московской "Родиной" и воронежским "Факелом". Комментарий Измайлова приводит "Спорт-Экспресс".

Матч прошел в понедельник на "Арене-Химки" и завершился победой "Родины" со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

"По факту инцидента, произошедшего после финального свистка в матче 10-го тура лиги "Родина" - "Факел", начата процедура разбирательства. Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания КДК РФС, которое пройдет в эту пятницу. Будут изучены материалы матча, включая официальный протокол и рапорт делегата. ФНЛ против любого применения физической силы и придерживается принципов сохранения спортивной борьбы и уважения к сопернику", - сказал Измайлов.

Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).