Рожков оценил подготовку паралимпийских сборных по плаванию и легкой атлетике перед ЧМ

Соревнования по плаванию пройдут в Сингапуре с 21 по 27 сентября, по легкой атлетике - с 27 сентября по 5 октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков провел встречи со сборными командами страны по плаванию и легкой атлетике в преддверии чемпионатов мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Паралимпийская сборная России по плаванию готовится к чемпионату мира, который пройдет в Сингапуре с 21 по 27 сентября, в заявку на участие включен 51 спортсмен. Команда тренируется на базе тренировочного центра сборных "Озеро Круглое". Сборная по легкой атлетике отправится в Индию, где с 27 сентября по 5 октября за медали поборются 70 россиян. Они проходят подготовку в учебно-тренировочном центре сборных команд России "Новогорск". В общей сложности централизованную подготовку ведут более 120 сильнейших паралимпийцев страны, в числе которых чемпионы и призеры Паралимпийских летних игр в Париже, многократные чемпионы мира и Европы.

"Сборные команды России ведут подготовку к Паралимпийским летним играм 2028 года в Лос-Анджелесе, до которых осталось 3 года. Для Паралимпийского комитета России важен диалог со спортсменами, тренерским составом, поэтому мы стремимся встретиться со всеми командами, поддержать их в преддверии соревнований, услышать их потребности, понять, что мы можем улучшить в своей работе и в работе федераций. Сейчас спортсмены выезжают на два главных старта этого спортивного сезона - чемпионаты мира по легкой атлетике и плаванию. Это самые медалеемкие дисциплины, и кто выигрывает соревнования по этим видам спорта, тот и выигрывает медальный зачет Паралимпиады. Настроение в командах боевое, все готовы показать свой максимум. Желаем успехов и ярких побед", - отметил Рожков.

Тренировочные мероприятия проходят под руководством заслуженных тренеров России, старших тренеров сборных России по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА - Олега Костюченко и спорта слепых - Сергея Мануйлова, а также главного тренера паралимпийской сборной России по плаванию, заслуженного тренера России Юрия Назаренко, старшего тренера сборной России по спорту слепых, заслуженного мастера спорта России, 4-кратного паралимпийского чемпиона по плаванию Сергея Пунько и главного тренера сборной Российской Федерации по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяны Ольховой.