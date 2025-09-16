Свищев считает, что "Зенит" может подать в суд на украинца Ракицкого

Ранее игрок нелицеприятно высказался о периоде карьеры в петербургском клубе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" может рассмотреть вариант подачи судебного иска против украинского защитника Ярослава Ракицкого. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Ракицкий, выступающий за одесский "Черноморец", нецензурно высказался о периоде карьеры в "Зените". При этом в интервью от 2021 года он отмечал, что горд выступать за "великий клуб "Зенит".

"Ракицкий успешно три года выступал за "Зенит", получал зарплату, - сказал Свищев. - И все ему в России нравилось, вел себя прекрасно. А теперь он вновь стал патриотом Украины, подстроил позицию. Вообще надо посмотреть в его контракт, были ли там пункты о высказываниях, порочащих репутацию клуба даже после ухода игрока. Может быть, "Зениту" стоит рассмотреть подачу иска о негативных или враждебных высказываниях, порочащих репутацию. Чтобы другим было неповадно. Так или иначе, Ракицкому сложно будет в жизни. Слишком уж часто он меняет позицию в зависимости от обстоятельств".

Ракицкому 36 лет, он выступал за "Зенит" с 2019 по 2022 год, покинув клуб "по семейным причинам". За это время четыре раза становился чемпионом России, побеждал в кубке страны и два раза выигрывал Суперкубок России. Также он играл за украинский "Шахтер" и турецкий клуб "Адана Демирспор".